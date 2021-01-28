洛陽玻璃料去年淨利潤按年最多增逾5倍
文章日期：2021年1月28日 19:05
洛陽玻璃（1108）發盈利預告，2020年年度實現歸屬於公司股東的淨利潤與上年同期相比，預計增加4.56倍至5.3倍。上年淨利潤5400萬元人民幣。
歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，增加23.22倍至26.61倍。
公司表示，純利有增長，主要受益於光伏市場需求的強勁增長，公司光伏玻璃產品銷量和售價呈現雙增長；調整產品結構，增加高附加值產品比重。
洛陽玻璃全日收報7.45元，跌3.62%。
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