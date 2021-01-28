歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，增加23.22倍至26.61倍。

公司表示，純利有增長，主要受益於光伏市場需求的強勁增長，公司光伏玻璃產品銷量和售價呈現雙增長；調整產品結構，增加高附加值產品比重。

洛陽玻璃全日收報7.45元，跌3.62%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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