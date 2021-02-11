寰亞傳媒（8075）今日宣布與知名影星古天樂創辦的天下一影視公司成立 Cool Style公司，以共同經營及拓展新娛樂事業。寰亞指，Cool Style主要經營範圍包括，提供藝人管理及相關業務，製作本地電影以培育及提供機會予新晉演員，以及製作以社交媒體及電子商務為主的短視頻。