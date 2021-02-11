寰亞與古天樂合組公司Cool Style 引Angelababy為策略股東
文章日期：2021年1月28日 18:17
寰亞傳媒（8075）今日宣布與知名影星古天樂創辦的天下一影視公司成立 Cool Style公司，以共同經營及拓展新娛樂事業。寰亞指，Cool Style主要經營範圍包括，提供藝人管理及相關業務，製作本地電影以培育及提供機會予新晉演員，以及製作以社交媒體及電子商務為主的短視頻。
寰亞又表示，Cool Style已獲知名影星楊穎（Angelababy）為策略性股東。
公司續指出，希望與天下一期盼未來透過 Cool Style 拍攝一系列符合大眾審美的本地電影，為電影行業注入新活力，並為新人提供工作及曝光機會。短視頻及社交電商近年蓬勃發展，盼望透過Cool Style作為進入新經濟娛樂行業視窗，助香港藝人進入短視頻新興行業發展。
寰亞傳媒收報0.7元，全日升22.8%，成交額達434萬元。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
福特中國廣告稱今年是馬年 內地網民:牛年馬年沒搞清楚就想來賺錢？
恒指、科指連跌3日 恒指跌746點失20天線 見逾5個月最大跌幅