綜合本報統計及券商數據，各券商中，耀才借出438億元，富途借出404.19億元，輝立借出346億元，華泰借出311.87億元，大華繼顯借出240億元，信誠借出200億元，凱基借出182億元，英皇借出115億元。三間券商未有變動，華盛借出75億元，第一上海借出68億元，時富借出24億元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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