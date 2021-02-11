快手今截孖展 暫錄約3904億元超購371倍
文章日期：2021年1月28日 18:10
快手（1024）今日孖展截飛，明日中午12時截止認購。截至下午6時，計入銀行及本地11家大型及中型券商，現暫錄約3904億元孖展。其中券商界錄得約2404億元，單日新增約461億元；加上昨日匯豐錄得逾1500億元孖展，共計3904億元。快手公開發售集資額10.5億元，公開發售超購279倍。
綜合本報統計及券商數據，各券商中，耀才借出438億元，富途借出404.19億元，輝立借出346億元，華泰借出311.87億元，大華繼顯借出240億元，信誠借出200億元，凱基借出182億元，英皇借出115億元。三間券商未有變動，華盛借出75億元，第一上海借出68億元，時富借出24億元。
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日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
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