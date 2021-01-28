廣深鐵路發盈警 料去年由盈轉虧 最多蝕6億人幣
文章日期：2021年1月28日 17:17
廣深鐵路（0525）發盈警，預期截至去年12月底止年度將錄得歸屬於股東的淨虧損約爲4億元（人民幣．下同）至6億元，2019年度之歸屬於股東的淨利潤為7.48億元。此外，前述淨虧損已包含8.6億元的非經常性損益。如扣除該非經常性損益，經營性歸屬於股東的淨虧損預期約12.6億元至14.6億元。
公司表示，由於新型冠狀病毒肺炎爆發，去年度收入預期大幅減少，具體原因是香港紅磡口岸暫停服務以來，集團開行的廣九直通車全部停運；羅湖口岸暫停服務，至目前尚未開放，搭乘廣深城際列車經羅湖口岸往來香港與廣深地區的旅客同時大幅減少；疫情爆發以來，旅客出行意願和需求降低，客流量相應減少，導致列車開行對數減少，客運業務及路網清算業務收入較大幅降低。
廣深鐵路全日收報1.43港元，跌1.38%。
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