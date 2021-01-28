公司表示，由於新型冠狀病毒肺炎爆發，去年度收入預期大幅減少，具體原因是香港紅磡口岸暫停服務以來，集團開行的廣九直通車全部停運；羅湖口岸暫停服務，至目前尚未開放，搭乘廣深城際列車經羅湖口岸往來香港與廣深地區的旅客同時大幅減少；疫情爆發以來，旅客出行意願和需求降低，客流量相應減少，導致列車開行對數減少，客運業務及路網清算業務收入較大幅降低。

廣深鐵路全日收報1.43港元，跌1.38%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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