保誠認為，比起透過首次公開發售少數權益及未來減持，分拆可大幅提前把Jackson自集團剝離的時間。剝離Jackson後，保誠將轉型成為專注發展高增長亞洲及非洲業務的保險集團。另外，分拆後，保誠將持有Jackson的19.9%權益，其後會將該等股份套現， 以支持於亞洲的投資。

保誠同時宣布，委任美國人壽保險公司MetLife前行政總裁Steven A Kandarian為Jackson非執行主席，2月1日履新。

另外，保誠亦正考慮於香港、倫敦，或同時在兩地籌集約25億美元至30億美元(約232億港元)的新股本，目標為擴大集團於亞洲的投資者基礎。該交易如落實，將可保持及提升集團的財務靈活性。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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