祈耀年接受英國議員質詢時指，匯豐決定凍結該賬戶純粹是出於遵守當地法律的需要，他無法對這類事下「道德或政治判斷」。他又指，「已在努力置身一個國家與另一個國家的政治衝突之外，以及做正確的事情」。匯豐發言人拒絕就報道作出回應。

對於有報道指，香港警方在未獲當事人同意下，取得多名民主派人士的銀行財務紀錄。保安局昨日發聲明正斥有人作出偏頗言論，誤導公眾，令人以為合法的搜證工作只可在疑犯同意下進行，又指金融機構履行法律責任協助警方調查是理所當然，批評有外國政客試圖施加壓力，行為罔顧法治，純粹出於政治動機。但有關聲明沒有提及任何銀行或政客名字。

祈耀年是次表態在內地亦引起關注。《環球時報》發布了一篇題為「分析師：滙豐行政總裁在香港問題上採取理性立場」。《彭博》指，有別於過往內地媒體對該行的立場，去年7月，《人民日報》發表觀點文章稱匯豐向美國主動「遞刀」，捏造有關華為的證據。而《環球時報》此前也曾報道，該行可能被列入「不可靠實體清單」。

《彭博》指，中國是匯豐「翻身」計劃的關鍵所在，該計劃包括轉移數以十億美元計的資本以便在亞洲擴張，並縮減歐洲和美國的業務。

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