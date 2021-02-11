拉斯維加斯金沙主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，對未來數年實現增長充滿信心，並實現集團已故主席艾德森‧蕭登的遺志，實現於新市場創建更多綜合度假村的願景。集團的財力能支持先前宣佈在澳門的資本開支項目。他認為，業務日後將回彈至新冠肺炎疫情前的水平。

首席營運總裁指出，儘管去年第四季已具備動力，惟自去年12月中旬起，由於疫情於內地再次出現，旅客變得更加審慎，影響到未來的預訂步伐，亦導致部份已預訂的客房，包括一月至農曆新年期間的預訂被取消。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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