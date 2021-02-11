金沙去年第四季EBITDA回復正數 股價微升
文章日期：2021年1月28日 16:53
金沙中國（1928）母公司拉斯維加斯金沙公布去年第四季業績及全年財務數據顯示，金沙中國去年第四季度由盈轉虧，虧損2.46億美元；全年度亦轉虧為盈，虧損達15.2億美元。經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）則扭轉第三季出現負數的劣轉，轉為正數4700萬美元。該集團的股價今日收報31.2元，升0.32%。
拉斯維加斯金沙主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，對未來數年實現增長充滿信心，並實現集團已故主席艾德森‧蕭登的遺志，實現於新市場創建更多綜合度假村的願景。集團的財力能支持先前宣佈在澳門的資本開支項目。他認為，業務日後將回彈至新冠肺炎疫情前的水平。
首席營運總裁指出，儘管去年第四季已具備動力，惟自去年12月中旬起，由於疫情於內地再次出現，旅客變得更加審慎，影響到未來的預訂步伐，亦導致部份已預訂的客房，包括一月至農曆新年期間的預訂被取消。
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