集團同時披露，截至2020年底集團的社交應用下載量達1.83億次，較2020年第三季末上升約20.40%，社交應用平均月活達約1,136萬；集團遊戲應用下載量達1.52億次，較2020年第三季末上升約23.58%，集團遊戲應用平均月活達約 1,151萬。

集團指，將繼續深耕社交賽道，加大視頻社交產品的研發投入，並將透過為全球使用者提供優質的社交服務和內容，進一步拓展海外市場，同時將以社交業務為核心，推進遊戲等其他業務分部的多元發展。

今日赤子城科技隨市大跌11.82%，收報2.61元，曾低見2.53元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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