赤子城料去年收入按年增1.5至2.5倍 全日跌近12%
文章日期：2021年1月28日 16:36
互聯網平台公司赤子城科技（9911）公布，預計2020年度錄得總收入約10.5億元至13.5億元人民幣，較2019年度增長約150%至250%。收入增長主要是由於社交業務的快速發展，包括用戶規模的增長、市場覆蓋的擴大、變現形式的多元化。
集團同時披露，截至2020年底集團的社交應用下載量達1.83億次，較2020年第三季末上升約20.40%，社交應用平均月活達約1,136萬；集團遊戲應用下載量達1.52億次，較2020年第三季末上升約23.58%，集團遊戲應用平均月活達約 1,151萬。
集團指，將繼續深耕社交賽道，加大視頻社交產品的研發投入，並將透過為全球使用者提供優質的社交服務和內容，進一步拓展海外市場，同時將以社交業務為核心，推進遊戲等其他業務分部的多元發展。
今日赤子城科技隨市大跌11.82%，收報2.61元，曾低見2.53元。
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