福士汽車去年全球銷售下降15.2%至930.5萬輛。

去年全球不少國家因新冠肺炎大流行而封城，無法舉行汽車展覽令汽車製造商減少或停止生產，影響整個行業。不過，日本及亞洲地區疫情嚴重性低於歐、美國家，對豐田汽車銷售影響也減低。

隨着汽車需求回升，尤其是中國市場，多間汽車製造商爭相生產電動汽車。豐田表示，去年電動汽車銷售佔其總銷售比重由2019年的20％增至23％。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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