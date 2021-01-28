豐田去年全球銷量勝福士汽車成榜首
文章日期：2021年1月28日 16:36
日本豐田汽車（Toyota）去年全球汽車銷售下滑11.3%至952.8萬輛，惟銷量超越德國福士汽車（Volkswagen），為5年來首次成為全球汽車銷售冠軍。
福士汽車去年全球銷售下降15.2%至930.5萬輛。
去年全球不少國家因新冠肺炎大流行而封城，無法舉行汽車展覽令汽車製造商減少或停止生產，影響整個行業。不過，日本及亞洲地區疫情嚴重性低於歐、美國家，對豐田汽車銷售影響也減低。
隨着汽車需求回升，尤其是中國市場，多間汽車製造商爭相生產電動汽車。豐田表示，去年電動汽車銷售佔其總銷售比重由2019年的20％增至23％。
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