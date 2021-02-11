美股急回，恒指今早低開382點後一度收窄至跌105點，但其後重拾跌勢，午後跌幅擴大曾跌830點，跌2.83%，是2020年8月7日後最大跌幅，低見28467點，是1月18日後最低。

恒指收市跌746點或2.55%，報28550點，見近兩周收市新低，連跌3日，累計跌1608.24點，對上一次連跌3日是去年12月22日。

科指方面，曾跌最多4.77%，是去年11月11日後最大跌幅，低見9339.48點，見逾一周低。收市跌4.43%，亦為去年11月11日後最大跌幅。今日收市報9372.88點，連跌3日，累計跌833.73點。

跌市成交增，金額2698億元，較上日增加5.78%。

藍籌7隻升，42隻下跌，3隻無升跌。百威（1876）升4.85%，收報27元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；創科實業（0669）跌7.57%，收報113.6元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌4.66%，收報95.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低135點。

恒生科技指數成份股5隻升，26隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）曾創52周高，見81.7元，收報71.65元，升11.43%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報44.65元，跌8.88%。

走勢上，恒指失守10天線(29381.56點)及20天線(28610.29點)。

北水南下合計淨流入102.19億元，較上日減少56.57%，連續第27日流入，累計流入3327.93億元。南水北上合計淨流出64.05億元人民幣，較上日增加410.44%，連續第3日流出，累計流出112億元。

恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）中午公布業績，收市恒隆集團報20元，跌6.76%；恒隆地產收報21.1元，跌1.17%。

金沙中國（1928）第四季虧損2.46億美元，經調整物業EBITDA為4700萬美元，按年跌94.2%。金沙中國收報31.2元，升0.32%。

國泰（0293）發67.4億港元2.75%2026年到期的有擔保可轉換債券。)收報5.95元，跌9.71%。

思摩爾（6969）配股，及股東減持，作價74.4元，折讓約7%。收報74.8元，跌6.5%。

銀行借貸條款不理想，思捷（0330）二供一集資7億。跌幅收窄，收報0.99元，跌1%。

有線寬頻（1097）再尋求大股東永昇「泵水」2億元。收報0.061元，升1.67%。

藥明生物（2269）發盈喜，料去年多賺逾65%。收報107.3元，跌4.03%。

跌幅僅少數股份可破頂，包括，滔搏（6110）創上市新高，見13.78元，收報13.4元，升1.52%；信利國際（0732）創52周高，見1.57元，收報1.51元，升2.72%；艾伯科技（2708）創52周高，見2.99元，收報2.95元，升12.17%；自動系統（0771）創52周高，見2.09元，收報1.88元，跌3.59%；開元產業（1275）創52周高，見1.97元，收報1.96元，升12%。

蘋果、三星公布業績，手機設備普遍向下。鴻騰（6088）收報3.4元，跌5.56%；丘鈦（1478）收報16.06元，跌7.7%；舜宇（2382）收報201元，跌6.77%；通達（0698）收報0.55元，跌5.17%；瑞聲（2018）收報43.1元，跌2.93%；比亞迪電子（0285）收報55.8元，跌4.53%；富智康（2038）收報1.2元，跌4.76%。

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