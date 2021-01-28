行政總裁盧韋柏稱，就算大連零售項目轉為五星級，但是因為商場結構已有基本設計，因此所費不多，只待五星級租戶於年內完成遷進便可。濟南商場的提升工作，則預計所需費用，不及上海恒隆廣場及港匯恒隆廣場般多。至於內地的寫字樓租務，則受上海供應增加影響而受壓，但是位於內地整體寫字樓租金收入仍然按年上升2%。現時寫字樓租務在港佔本地整體租務收入34%，在內地佔當地租務收入約20%。

另恒隆集團亦擬在內地推售公寓/寓所項目，盧韋柏指，在武漢、無錫、瀋陽及昆明共計有500萬平方呎可建面積，頭炮位於武漢的項目，料可於今年預售，並於明年落成，然後陸續推出無錫、昆明及瀋陽的項目。副董事長陳文博則稱，集團在疫情期間，仍然物色不同高端商業項目發展。

何孝昌補充，集團在今年的資本開支預算為50億元，另透過可持續發展框架發行綠債、綠貸及可持續掛鉤借貸，到去年底亦佔總借貸13%，未來有計劃將有關比例推高至超過20%水平。同時集團亦會加強省電及著手減碳。

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