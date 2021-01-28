陳啟宗：內地五星級商場跑贏四星級項目
文章日期：2021年1月28日 16:14
恒隆地產（0101）近年在內地將零售項目逐個提升，董事長陳啟宗指，現有10個商場項目中，已經有7個是五星級設計及同級租戶進駐，該等商場零售額在去年上半年及下半年分別按年提升21%及98%，跑贏四星級項目。集團擬分二至三年將濟南的商場翻新成五星級零售項目，首席財務總監何孝昌更指出，今年於在建中的杭州項目及完成武漢項目的工程方面，預算資本開支達50億元。
行政總裁盧韋柏稱，就算大連零售項目轉為五星級，但是因為商場結構已有基本設計，因此所費不多，只待五星級租戶於年內完成遷進便可。濟南商場的提升工作，則預計所需費用，不及上海恒隆廣場及港匯恒隆廣場般多。至於內地的寫字樓租務，則受上海供應增加影響而受壓，但是位於內地整體寫字樓租金收入仍然按年上升2%。現時寫字樓租務在港佔本地整體租務收入34%，在內地佔當地租務收入約20%。
另恒隆集團亦擬在內地推售公寓/寓所項目，盧韋柏指，在武漢、無錫、瀋陽及昆明共計有500萬平方呎可建面積，頭炮位於武漢的項目，料可於今年預售，並於明年落成，然後陸續推出無錫、昆明及瀋陽的項目。副董事長陳文博則稱，集團在疫情期間，仍然物色不同高端商業項目發展。
何孝昌補充，集團在今年的資本開支預算為50億元，另透過可持續發展框架發行綠債、綠貸及可持續掛鉤借貸，到去年底亦佔總借貸13%，未來有計劃將有關比例推高至超過20%水平。同時集團亦會加強省電及著手減碳。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
麥當勞薯餅供應緊張 HKTV mall、優品360趁機宣傳急凍薯餅
螞蟻旗下花唄、借唄推新功能 用戶可自主調整額度 續倡理性消費
恒隆集團去年核心少賺25.3%至28.34億元 末期息0.82元