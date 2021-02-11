Chamath指出，GME股價飛升，連帶數隻股票如AMC等都被炒高，是散戶投資者對投華爾街的勝利，他並質疑坊間對散戶與機構投資者有雙重標準，直指華爾街的量化投資，也是不看基本面做買賣的策略，為何他們不用受到指摘，而散戶不看基本面就要被詬病？

散戶的手法備受關注，他們炒高GME股價，夾爆沽空機構的空倉，但Chamath指出，沽空機構的空倉達到140%，「是華爾街機構能利用散戶不能用的工具，而對於華爾街的數學家來說，遊戲就是這樣玩。」

市場有聲音指GME的基本面不足以支持高估值，但Chamath稱華爾街也曾經看錯了Tesla。他為散戶的專業性護航，他指出，目前網上論壇的研究水平，已經能夠比得上投資機構，華爾街機構已經失去了優勢，正如他們看錯了Tesla一樣，他們也可以看錯GME的基本面。

Chamath指出，華爾街的對沖基金憑著在晚餐上的秘密耳語去賺錢，至少這批散戶有勇氣在論壇上公開、透明地去做投資部署。

Chamath早前在Twitter上呼籲網民炒高GME，直言他買了看好期權，現在他透露已經在周三平了倉，並計劃捐出50萬美元的收益。

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