盧韋柏：壽山村道項目買賣仍與賣方律師密切聯繫
文章日期：2021年1月28日 15:53
恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏表示，集團在向美國領事館購入壽山村道項目方面，至今已付10%訂金約2.56億元，儘管去年12月30日的最後交易完成日期已過，但是他們尚繼續與賣方的律師緊密聯繫。集團方面是願意及有能力完成交易。賣方主要是因應要達成外交義務所需條件及手續，方能完成交易，但是他們目前不知道賣方完成有關外交義務條件與否。他形容，今次交易「非普通房產，而是要fulfill外交義務」。
他又指出，集團在港尚有牛頭角淘大工業村改建住宅15.5萬平方呎住宅項目，將安排於今年下半年預售。另在北角電器道的寫字樓亦預期在2022年落成，並且會參與不同的買賣土地計劃，及留意不同的機會。他認為，香港樓市受到疫情影響後，成交稍跌，到去年第四季造價亦稍回落，但是一、二手成交正慢慢增加，反映市場需求仍然存在，甚至疫情抑壓需求，加上低息環境持續，因此他對樓市反回正常情況樂觀。
在香港的租務方面，盧韋柏稱，集團位於遊客區如旺角及銅鑼灣的零售項目租務有雙位數下跌，民生區的商場受影響輕微。他們會視乎個別零售租戶的情況如受限聚令影響多大等因素，與不同租戶洽商租務寬免，不會一刀切，曾經在5、6月份給予寬免降至低水平，但是隨著第四波疫情影響而需要再加大寬免力度。他預期，香港租務在2021年度仍然面對壓力。在寫字樓方面，位於中環渣打大厦及都爹利街的寫字樓所受影響不及同業大，但是因為位於銅鑼灣的商厦部份租戶屬半零售，當中包括旅行社等，因此受到影響。董事長陳啟宗補充，未來一段時間，業績端視乎內地租金收入升幅維持。
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