他又指出，集團在港尚有牛頭角淘大工業村改建住宅15.5萬平方呎住宅項目，將安排於今年下半年預售。另在北角電器道的寫字樓亦預期在2022年落成，並且會參與不同的買賣土地計劃，及留意不同的機會。他認為，香港樓市受到疫情影響後，成交稍跌，到去年第四季造價亦稍回落，但是一、二手成交正慢慢增加，反映市場需求仍然存在，甚至疫情抑壓需求，加上低息環境持續，因此他對樓市反回正常情況樂觀。

在香港的租務方面，盧韋柏稱，集團位於遊客區如旺角及銅鑼灣的零售項目租務有雙位數下跌，民生區的商場受影響輕微。他們會視乎個別零售租戶的情況如受限聚令影響多大等因素，與不同租戶洽商租務寬免，不會一刀切，曾經在5、6月份給予寬免降至低水平，但是隨著第四波疫情影響而需要再加大寬免力度。他預期，香港租務在2021年度仍然面對壓力。在寫字樓方面，位於中環渣打大厦及都爹利街的寫字樓所受影響不及同業大，但是因為位於銅鑼灣的商厦部份租戶屬半零售，當中包括旅行社等，因此受到影響。董事長陳啟宗補充，未來一段時間，業績端視乎內地租金收入升幅維持。

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售價：HK$100

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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

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