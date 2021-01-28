報道指，台積電決定以「超級急件」(super hot runs)生產車用晶片。據報，一般車用晶片的生產時間最少40至50天，目前台積電趕工生產，時間或可縮短至20至25天甚至更少。惟報道稱，大多數晶片製造商不會輕易同意加速生產，因為會降低生產設備效能及提高生產成本，通常客戶願意加價才會考慮提速生產。

報道又指，台積電產能原本已相當緊張，如今優先生產車用晶片，意味著其他種類的晶片或受影響。

台積電今日發聲明表示，緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響是集團的當務之急。台積電更指，汽車產業供應鏈既長又複雜，集團已與客戶合作確認其關鍵需求，正在加速生產相關車用產品。

台積電再稱，在產能因各領域的需求而滿載的同時，正重新調配產能供給以增加對全球汽車產業的支持

此前有台媒報道，台灣經濟部長王美花已會見4大台灣主要晶片製造商的高層，包括台積電、聯電、力積電、晶圓代工廠，以討論全球車用晶片缺貨問題。王美花表示，廠商同意優先解決車用晶片需求，以降低對汽車產業的影響。

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時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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