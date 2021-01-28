季內於中國完成的大型VC交易中，包括卡車租賃企業滿幫集團，獲融資17億美元（約為132.6億港元），該公司有「內地貨車界Uber」之稱，此前曾獲得軟銀投資。蘇寧易購子公司、電商服務平台雲網萬店，融資約9.07億美元（約為70.7億港元）。新能源車廠天際汽車（Enovate），籌集7.36億美元（約為57.4億港元）。

報告指出，教育科技（edtech）去年全年內於亞洲吸引大量資金，而於第四季度內，兩家內地網上教育平台，作業幫及猿輔導，分別融資16億美元和10億美元（約為124.8億港元及78億港元）。其中，猿輔導融資後估值達到155億美元（約為1209億港元），超過印度企業Byju，成為全球估值最高的私人教育科技企業。

報告回顧，第四季度生物科技VC投資同樣火熱，但金融科技就相對淡靜。生科公司方面，去年剛成立的聯拓生物（Lianbio）獲得VC投資約3.1億美元（約為24.2億港元），公司主研腫瘤藥、心血管腎臟藥等藥物。瑞科生物（Recbio）則融資2.24億美元（約為14.5億港元），公司產品包括重組新冠疫苗、HPV疫苗、帶狀疱疹疫苗等。

畢馬威中國客戶諮詢與創新合伙人査瑋亮（Egidio Zarrella）表示，展望今年首季，內地VC投資者愈發重視國內投資機遇，相信中國VC交易前景相當樂觀。他認為，運輸及物流、汽車、教育科技、健康、生物科技等板塊將繼續受追捧，此外，於內地乃至亞洲，亦可能出現更多資金流向綠色科技。

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