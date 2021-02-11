Prada料5年內收入將增至近469億
文章日期：2021年1月28日 15:23
路透引述意大利傳媒報道，意大利奢侈品牌普拉達（Prada、1913）行政總裁Patrizio Bertelli表示，預計集團收入將於未來4至5年內增長至50億歐元（約468.93億港元），並計劃在未來數年每年投資1億歐元（約9.38億港元）在生產基地和商舖。
Patrizio Bertelli 估計，由3月開始有不少的歐洲國家的封城將會解除，屆時整個奢侈品行業可能出現正面復蘇的跡象。
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