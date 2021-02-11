法巴退租部分IFC二期樓面
文章日期：2021年1月28日 15:22
彭博社報道，法巴正騰退香港國際金融中心二期(IFC二期)59樓的樓面，但會保留其在該香港金融核心區標志性建築裡的「大部分」區域。
報道引述法國巴黎銀行駐香港的發言人回覆指，「與金融業的其他許多公司一樣，在當前新冠病毒大流行的背景下，我們借此機會加強了降風險戰略，並轉向了更靈活的工作安排」。
疫情爆發至今，已有不少金融機構退租IFC二期的報道，去年有日本野村控股退租，麥格理亦退租IFC一期部分辦公室。
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