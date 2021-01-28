滬指全日收跌1.9% 深成指挫3.3%
文章日期：2021年1月28日 15:20
內地三大指數午後跌幅擴大並低收。上證綜指午後曾跌穿3500點水平，低見3496點，最多跌76點，全日收報3505點，跌68點或1.91%，成交額3915億元(人民幣．下同)。
深證成指午後跌穿15000點水平，全日收報14913點，跌500點或3.25%，成交額5240億元。兩市成交額合共9155億元。
創板指全日收報3161點，跌119點或3.63%，成交額1839億元。
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