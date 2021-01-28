深證成指午後跌穿15000點水平，全日收報14913點，跌500點或3.25%，成交額5240億元。兩市成交額合共9155億元。

創板指全日收報3161點，跌119點或3.63%，成交額1839億元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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