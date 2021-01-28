中電近日上載一段「同行望遠120載」短片，由米高嘉道理爵士與斐歷嘉道理父子，親自訴說中電在香港走過120年的感受，並分享對未來的期望。今次更是嘉道理家族接班人、現任中電董事斐歷嘉道理首次以父子檔在公司影片中粉墨登場。

短片全長約4分半鐘，由米高嘉道理向兒子講述中電第一間發電廠的所在地開始，生於第二次世界大戰前的米高嘉道理回憶戰後百業待興，當時大量房屋需要興建，工業又開始起飛，電力服務成為支持社會發展非常重要的一環。斐歷嘉道理也分享首次參觀發電廠認識電力業務的童年回憶，對於多年來集團對香港發展的貢獻，他形容父親非常引以為傲。

米高嘉道理又在影片中說到自己對青年人的看法，指出與他們對話很重要：「每一個世代的人對事物都會有不同看法，只要給予他們正確的願景，由青年人自行體會，信任便自然而來。」對於香港的未來發展，米高嘉道理信心堅定，認為香港人勤奮又專注，並總是迎難而上，他希望香港人要相信這片土地從不會令人失望，「未來總有一道彩虹」。

除了父子檔擔任主角外，影片也訪問了三位中電不同國籍和工作背景的同事，表達對公司的看法和對未來的期望，其中一位年輕女工程師對主席米高嘉道理重視與青年員工溝通特別印象深刻，讓她能放膽分享自己的想法。