消息人士表示，在第四輪協商前，英國國際貿易大臣卓慧思(Liz Truss)和澳洲貿易部長特漢(Dan Tehan)進行對話，評估進展情況。

路透引述英國媒體《City AM》早前報道，英國與澳洲的協議可能最早於3月完成，並稱英國與澳洲的協商完成時間可能較與新西蘭、美國等類似協商為早。英國與澳洲的貿易協議計劃將使英國人到澳洲旅行享受免費手機漫遊，並對英國電訊公司開放澳洲市場，並將削減兩國間農產品貿易關稅，又要求澳洲取消對部分英國製造業的關稅。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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