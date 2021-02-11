路透社：吉利為法拉第未來合併SPAC上市提供資金
文章日期：2021年1月28日 13:48
路透社引述消息指，法拉第未來Faraday & Future計劃通過與一家名為Property Solutions AcquisitionCorp.的特殊目的收購公司（SPAC）合併來實現上市，而吉利汽車將成為上市計劃的主要投資者。
報道指，有關交易最快周五公布，對Faraday的估值約為27億美元。其中一位知情人士稱，吉利正在幫助這一以私人投資公開股票（PIPE）形式的交易獲得7.75億美元的融資。
吉利拒絕置評。Faraday & Future 和Property Solutions 沒有立即回覆置評請求。
吉利跌4.1%，報30.4元。
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