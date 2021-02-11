報道指，有關交易最快周五公布，對Faraday的估值約為27億美元。其中一位知情人士稱，吉利正在幫助這一以私人投資公開股票（PIPE）形式的交易獲得7.75億美元的融資。

吉利拒絕置評。Faraday & Future 和Property Solutions 沒有立即回覆置評請求。

吉利跌4.1%，報30.4元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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