科技股早段一度回升，但很快遇到拋售並再創調整以來的低位，騰訊（0700）失守700元，恒科指跌近3%。汽車股受壓，吉利（0175）及比亞迪（1211）跌3%至4%，但長汽（2333）守住支持位僅跌1.5%。光伏玻璃回調，福萊特（6865）3.5跌%，信義光能（0968）則僅跌1%。

被挾空倉的美股在盤後普遍下跌，對沖基金或能鬆一口氣，對後市會有正面影響。但除了美股外，另一問題是人行政策取態。雖然行長易鋼重申，不會過早退出支持經濟措施，但實際上，人行本周連續4日淨回籠資金，累計回收量達到5685億元，7天回購利率亦走高，14天回購利率更升至3.7%，為19年3月以來最高。在市場流動性偏緊下，中港股市近期壓力相當大。

分析指人行維持緊平衡，既有足夠流動性去支持經濟和信貸增長，又為估值過高的A股降溫。實體經濟股、順周期股普遍估值不高，在盈利推動下會是博反彈的對象。當中資源股回到支持位，如較為優質的紫金礦業（2899）回到9元附近，波動性大的五礦（1208）則處於3元關口，均可小注投機。

張兆聰

明報首席評論員