Canalys高級分析師Ben Stanton提到，展望未來，隨著政府刺激措施的減弱，以及市場對新病毒的擔憂，將會產生明顯的經濟連鎖反應。不過，他又指，總體而言，智能手機行業的情緒是樂觀的，在2020年智能手機市場下降7％之後，預計2021年智能手機市場將迎來反彈。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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