Canalys：全球智能手機出貨量按年微跌2%
文章日期：2021年1月28日 13:32
國際市場研究機構Canalys最新報告指，2020年第四季全球智能手機市場出貨量達到3.6億台，按年微跌2%。當中蘋果出貨8180萬台，以市佔率23%排行第一；三星出貨6200萬台，佔17%排行第二；排行第三是小米，出貨4340萬台，市場佔有率12%。
Canalys高級分析師Ben Stanton提到，展望未來，隨著政府刺激措施的減弱，以及市場對新病毒的擔憂，將會產生明顯的經濟連鎖反應。不過，他又指，總體而言，智能手機行業的情緒是樂觀的，在2020年智能手機市場下降7％之後，預計2021年智能手機市場將迎來反彈。
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