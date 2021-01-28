花唄、借唄推出自助管理新功能，所有用戶今起可自主調整額度、設置消費提醒、調整付款順序、訂閱消費周報等。螞蟻集團回應指，此舉便於用戶更自主地管理額度和消費，花唄借唄會持續倡導理性消費。

此前，花唄將用戶的信貸額下降到2000至3000元人民幣，並指是根據其使用習慣和還款能力，經系統綜合評估調整，並提示用戶「合理消費，該花才花」。螞蟻當時表示，花唄自願收緊信貸，鼓勵更理性消費。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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