螞蟻旗下花唄、借唄推新功能 用戶可自主調整額度 續倡理性消費
文章日期：2021年1月28日 12:44
馬雲旗下的螞蟻集團遭中央連番打壓。螞蟻旗下消費信貸產品花唄繼早前自願下調部分年輕用戶的信用額度後，再有新動作。
花唄、借唄推出自助管理新功能，所有用戶今起可自主調整額度、設置消費提醒、調整付款順序、訂閱消費周報等。螞蟻集團回應指，此舉便於用戶更自主地管理額度和消費，花唄借唄會持續倡導理性消費。
此前，花唄將用戶的信貸額下降到2000至3000元人民幣，並指是根據其使用習慣和還款能力，經系統綜合評估調整，並提示用戶「合理消費，該花才花」。螞蟻當時表示，花唄自願收緊信貸，鼓勵更理性消費。
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