同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，5000元以上的年利率均為0.001%，而5000元以下則為0%。

另外，匯豐給予全面理財總值達100萬元及以上的額外年利率維持0.001%。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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