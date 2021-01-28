匯豐：維持最優惠利率不變
文章日期：2021年1月28日 12:26
匯豐銀行公布，維持最優惠利率不變，保留在目前5.0%的水平。對上一次調整是2019年11月1日，當時減息12.5點子。
同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，5000元以上的年利率均為0.001%，而5000元以下則為0%。
另外，匯豐給予全面理財總值達100萬元及以上的額外年利率維持0.001%。
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