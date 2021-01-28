股東應佔基本純利下跌6%至42.01億元。每股基本盈利相應減少至0.93元。

期內，收入增長1.37%至89.73億元，當中，浪澄灣最後一個複式住宅單位已於2020年售出，物業銷售收入下跌79%至6200萬元。內地租賃物業以人民幣計值的收入按年錄得17%的增長至46.75億元人民幣，按港幣計值則上升16%，而香港物業租賃組合的租金收入下跌9%至 36.34 億元。

集團去年香港商舖組合收入減少10%至21.39億元，整體租出率較去年下跌1個百分點至97%。辦公樓組合的收入按年下挫6%至12.32億元，整體租出率則下跌4個百分點至88%。

物業銷售方面，於2020年12月，合共出售44個位於碧海藍天及浪澄灣持作為投資物業的停車位，將於2021年上半年完成，出售收益4500萬元。

去年錄得物業重估虧損66.64億元，2019年有關收益87.97億元。

公司展望，2020 年下半年的發展勢頭，內地物業租賃組合預期將於2021年維持收入增長。香港租賃業務方面，市場仍將面臨重重挑戰。經濟復蘇將取決於疫情是否受控，從而令出行限制可獲放寬。雖然遊客將來訪港的情況屬未知之數，公司仍將會優化租戶組合，以吸引本地顧客消費。物業銷售方面，將會視乎市場情況，繼續尋找機會出售於香港已落成的住宅物業及部分非核心物業。

恒隆地產半日收報21.15元，跌0.94%。

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