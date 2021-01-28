玖紙發盈喜 料多賺至少60%
文章日期：2021年1月28日 12:16
玖龍紙業（2689）發盈喜，截至2020年底的中期撇除經營和融資活動的匯兌收益後，料純利按年增長不低於60%，主要由於期間的銷售收入錄得穩步 增長及毛利潤率增加所致。
倘撇除經營和融資活動的匯兌虧損則為1.276億元人民幣（下同），去年同期公司權益持有人應佔盈利為24.063億元。
玖紙今日早市收報11.54元，跌3.35%。
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