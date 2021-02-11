恒指今早低開382點後收窄至跌105點，但其後重拾跌勢，最多跌658點，低見28639點，是2021年1月18日28390.29點後最低。

走勢上，恒指昨日已失守10天線(29398.61點)，今日更進一步下試20天線(28618.82點)，

藍籌9隻升，43隻下跌。百威（1876）升6.41%，收報27.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；創科實業（0669）跌7.97%，收報113.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌4.36%，收報95.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低127點。

恒指連跌第三日，僅有少數股份破頂，破頂股包括，信利國際（0732）創52周高，見1.57元，收報1.47元，無升跌；艾伯科技（2708）創52周高，見2.99元，收報2.92元，升11.03%；自動系統（0771）創52周高，見2.09元，收報1.85元，跌5.13%；開元產業（1275）創52周高，見1.94元，收報1.91元，升9.14%；閱文（0772）創52周高，見81.7元，收報74.7元，升16.17%。

恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）公布業績。恒隆集團半日收報20.85元，跌2.79%。恒隆地產收報21.15元，跌0.94%。

金沙中國（1928）第四季虧損2.46億美元，經調整物業EBITDA為4700萬美元，按年跌94.2%。收報31.15元，升0.16%。

國泰（0293）發67.4億港元2.75%2026年到期的有擔保可轉換債券。曾跌最多9.41%，是2020年3月19日後最大跌幅，當日跌幅為9.67%。今日曾低見5.97元，是2020年11月9日5.55元後最低。收報6.04元，跌8.35%。

思摩爾（6969）配股，及股東減持，作價74.4元，折讓約7%。收報77元，跌3.75%。

銀行借貸條款不理想，思捷（0330）二供一集資7億。半日跌16%，報0.84元。

有線寬頻（1097）再尋求大股東永昇「泵水」2億元。收報0.061元，升1.67%。

藥明生物（2269）發盈喜，料去年多賺逾65%。收報108.9元，跌2.59%。

Canalys：印度智能電話出貨量按年升13%，小米（1810）續排榜首。小米收報29.3元，跌0.85%。

華爾街日報：螞蟻擬整合為一間金融控股公司 料影響增長和盈利。阿里巴巴（9988）收報253.6元，跌2.46%。

蘋果庫克：iPhone中國銷售表現強勁 其他產品和服務在華銷售量佳。瑞聲（2018）收報43.45元，跌2.14%。

三星去年第四季營業利潤增26% 料今年首季表現較弱。丘鈦（1478）收報16.14元，跌7.24%；舜宇（2382）收報208.4元，跌3.34%。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

人行連續4日淨回籠 Shibor全線上升

上證半日收跌近1.5% 深成指挫2.6%

華爾街日報：螞蟻擬整合為一間金融控股公司 料影響增長和盈利

Canalys：印度智能電話出貨量按年升13% 小米續排榜首

1個月HIBOR連升4日 見近3周高

Tesla第四季盈利遜預期 未定下今年交付目標

84款國產遊戲獲批版號 騰訊《金屬對決》有份

蘋果庫克：iPhone中國銷售表現強勁 其他產品和服務在華銷售量佳

三星去年第四季營業利潤增26% 料今年首季表現較弱

金管局：美聯儲維持利率不變屬預期内 港貨幣市場保持有序運作

MSCI：因應美國新的許可 不執行剔岀5間中國公司決定

上證低開1% 人行進行1000億人幣逆回購操作

恒指低開382點 國泰跌5% 思摩爾跌4.7% 思捷跌15%

GameStop延長時段曾跌近35% WallStreetBets曾被關

港股ADR跌516點 美期、亞股向下 思摩爾配股 金沙第四季虧

鮑威爾：「一段時間」內不會收縮購債 疫苗、財策推升資產價格

避險情緒升溫 美股重挫 道指曾挫730點見3周最大跌幅 收市跌633點

美國聯儲局維持息口不變 並維持1200億美元購債規模