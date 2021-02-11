恒指半日跌576點 下試20天線 43隻藍籌下跌 百威逆市升
文章日期：2021年1月28日 12:13
恒指半日跌576點或1.97%，報28721點，成交金額1566億元；國指跌215點或1.85%，報11435點。恒生科技指數收報9533點，跌2.8%。
恒指今早低開382點後收窄至跌105點，但其後重拾跌勢，最多跌658點，低見28639點，是2021年1月18日28390.29點後最低。
走勢上，恒指昨日已失守10天線(29398.61點)，今日更進一步下試20天線(28618.82點)，
藍籌9隻升，43隻下跌。百威（1876）升6.41%，收報27.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；創科實業（0669）跌7.97%，收報113.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌4.36%，收報95.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低127點。
恒指連跌第三日，僅有少數股份破頂，破頂股包括，信利國際（0732）創52周高，見1.57元，收報1.47元，無升跌；艾伯科技（2708）創52周高，見2.99元，收報2.92元，升11.03%；自動系統（0771）創52周高，見2.09元，收報1.85元，跌5.13%；開元產業（1275）創52周高，見1.94元，收報1.91元，升9.14%；閱文（0772）創52周高，見81.7元，收報74.7元，升16.17%。
恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）公布業績。恒隆集團半日收報20.85元，跌2.79%。恒隆地產收報21.15元，跌0.94%。
金沙中國（1928）第四季虧損2.46億美元，經調整物業EBITDA為4700萬美元，按年跌94.2%。收報31.15元，升0.16%。
國泰（0293）發67.4億港元2.75%2026年到期的有擔保可轉換債券。曾跌最多9.41%，是2020年3月19日後最大跌幅，當日跌幅為9.67%。今日曾低見5.97元，是2020年11月9日5.55元後最低。收報6.04元，跌8.35%。
思摩爾（6969）配股，及股東減持，作價74.4元，折讓約7%。收報77元，跌3.75%。
銀行借貸條款不理想，思捷（0330）二供一集資7億。半日跌16%，報0.84元。
有線寬頻（1097）再尋求大股東永昇「泵水」2億元。收報0.061元，升1.67%。
藥明生物（2269）發盈喜，料去年多賺逾65%。收報108.9元，跌2.59%。
Canalys：印度智能電話出貨量按年升13%，小米（1810）續排榜首。小米收報29.3元，跌0.85%。
華爾街日報：螞蟻擬整合為一間金融控股公司 料影響增長和盈利。阿里巴巴（9988）收報253.6元，跌2.46%。
蘋果庫克：iPhone中國銷售表現強勁 其他產品和服務在華銷售量佳。瑞聲（2018）收報43.45元，跌2.14%。
三星去年第四季營業利潤增26% 料今年首季表現較弱。丘鈦（1478）收報16.14元，跌7.24%；舜宇（2382）收報208.4元，跌3.34%。
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