人行連續4日淨回籠 Shibor全線上升
文章日期：2021年1月28日 11:49
人行表示，考量月底月末財政支出大增，維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行1000億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作。由於今日有2500億元逆回購到期，因此單日淨回籠1500億元，為連續第4日淨回籠。本周至今，人行已從市場累計回收5685億元資金。
而Shibor今日亦全線上升，其中隔夜拆息報3.0240厘，升5.4點子；7日拆息報2.981厘，升1.2點子；3個月拆息報2.705厘，升8.6點子。
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