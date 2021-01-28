上證半日收跌近1.5% 深成指挫2.6%
文章日期：2021年1月28日 11:44
內地三大指數低開低走。上證綜指曾低見3514點，半日收報3520點，跌53點或1.48%，成交額2391億元(人民幣．下同)。
深證成指曾低見15008點，半日收報15014點，跌399點或2.59%，成交額3250億元。兩市成交額合共5641億元。
創板指半日收報3191點，跌89點或2.72%，成交額1162億元。
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