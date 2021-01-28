華爾街日報：螞蟻擬整合為一間金融控股公司 料影響增長和盈利
文章日期：2021年1月28日 11:34
《華爾街日報》引述消息報道，螞蟻在內地監管壓力下，擬將集團整合為一間金融控股公司，並已提交重組計劃，將在下月中旬農曆新年假期前落實計劃內容。
報道指，螞蟻集團近年一直試圖擺脫金融服務提供商的形象，並將自己塑造成互聯網技術公司。如今的重大轉向，意味該公司將受到與銀行類似的複雜監管，其增長和盈利能力亦受到影響。
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