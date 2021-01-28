報道指，螞蟻集團近年一直試圖擺脫金融服務提供商的形象，並將自己塑造成互聯網技術公司。如今的重大轉向，意味該公司將受到與銀行類似的複雜監管，其增長和盈利能力亦受到影響。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

1個月HIBOR連升4日 見近3周高

Tesla第四季盈利遜預期 未定下今年交付目標

84款國產遊戲獲批版號 騰訊《金屬對決》有份

蘋果庫克：iPhone中國銷售表現強勁 其他產品和服務在華銷售量佳

三星去年第四季營業利潤增26% 料今年首季表現較弱

金管局：美聯儲維持利率不變屬預期内 港貨幣市場保持有序運作

MSCI：因應美國新的許可 不執行剔岀5間中國公司決定

上證低開1% 人行進行1000億人幣逆回購操作

恒指低開382點 國泰跌5% 思摩爾跌4.7% 思捷跌15%

GameStop延長時段曾跌近35% WallStreetBets曾被關

港股ADR跌516點 美期、亞股向下 思摩爾配股 金沙第四季虧

鮑威爾：「一段時間」內不會收縮購債 疫苗、財策推升資產價格

避險情緒升溫 美股重挫 道指曾挫730點見3周最大跌幅 收市跌633點

美國聯儲局維持息口不變 並維持1200億美元購債規模