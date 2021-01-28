Canalys：印度智能電話出貨量按年升13% 小米續排榜首
文章日期：2021年1月28日 11:29
國際市場研究機構Canalys今（28日）發表報告指，2020年第四季印度智能手機市場出貨量達到4390萬台，同比增長13%，恢復速度超過市場預期。其中，小米出貨量達到1200萬台，市場佔有率27%，同比增長7%。繼續保持市場第一。
除小米以外，三星以21%排行第二；Vivo以18%排行第三；Oppo以13%排行第四；Realme以12%排行第五。
Canalys分析師Varun Kannan表示，2019年中國廠商合計貢獻印度智能手機市場72%的出貨量，2020年該比例上升為77%，由於中國率先在5G佈局上，預計此比例或會繼續上升。
Canalys分析師普遍對印度手機市場的復甦速度產生良好預期，認為隨著印度智能手機市場的反彈超過預期，使手機廠商和渠道合作方都加大投資。加上印度推行的生産關聯激勵（PLI）計劃、即將推出的5G、更多廠商加入，預期2021年印度手機市場將加快復蘇。
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