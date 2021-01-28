除小米以外，三星以21%排行第二；Vivo以18%排行第三；Oppo以13%排行第四；Realme以12%排行第五。

Canalys分析師Varun Kannan表示，2019年中國廠商合計貢獻印度智能手機市場72%的出貨量，2020年該比例上升為77%，由於中國率先在5G佈局上，預計此比例或會繼續上升。

Canalys分析師普遍對印度手機市場的復甦速度產生良好預期，認為隨著印度智能手機市場的反彈超過預期，使手機廠商和渠道合作方都加大投資。加上印度推行的生産關聯激勵（PLI）計劃、即將推出的5G、更多廠商加入，預期2021年印度手機市場將加快復蘇。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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