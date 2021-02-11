1個月HIBOR連升4日 見近3周高
文章日期：2021年1月28日 11:27
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升0.32點子至0.14518%，是2021年1月4日後最高，當日報0.15%。對上一次連升4日是2020年11月30日，當日拆息報0.11268%。
港元現報7.7517元升值4點子，曾貶值最多4點子，報7.7525元，亦曾升值最多5點子，報7.7516元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.57點子至0.05%；1星期HIBOR升0.61點子至0.1075%；2星期HIBOR升0.68點子至0.11357%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.24%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.47054%；12個月期HIBOR升0.04點子至0.62518%。
美元指數現報90.169貶值0.069點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.1225%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0227%，連續4日擴闊，利差是2021年1月01日後最高，當日差距為0.0359%。
對上一次連續4日擴闊，是2020年12月17日，當日利差報0.1277%。
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