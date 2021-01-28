特斯拉第四季經調整每股盈利0.8美元，低於市場預期的1.03美元。期內，交付18.06萬輛汽車，創下季度紀錄，惟較原希望2020年的50萬輛交付目標還有一段距離。公司未能提出明確的2021年汽車交付量目標。

特斯拉在一份聲明中表示，在未來數年公司預計汽車交付量將實現年均50%的增長，並希望今年增速較快。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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