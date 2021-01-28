Tesla第四季盈利遜預期 未定下今年交付目標
文章日期：2021年1月28日 11:23
特斯拉（Tesla）公布第四季業績遜市場預期，加上未有定下2021年交付目標，消息拖累公司收市後交易時段股價跌約半成，報820.39美元。周三收市下跌2.14%，報864.16美元。
特斯拉第四季經調整每股盈利0.8美元，低於市場預期的1.03美元。期內，交付18.06萬輛汽車，創下季度紀錄，惟較原希望2020年的50萬輛交付目標還有一段距離。公司未能提出明確的2021年汽車交付量目標。
特斯拉在一份聲明中表示，在未來數年公司預計汽車交付量將實現年均50%的增長，並希望今年增速較快。
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