金管局：美聯儲維持利率不變屬預期内 港貨幣市場保持有序運作
文章日期：2021年1月28日 10:03
金管局指，美聯儲維持利率不變屬市場預期之内的決定，預料市場會繼續密切留意疫情的發展及美國新一屆政府的政策方向對環球金融市場的影響。
港元受與股票投資相關的需求支持，匯率繼續貼近強方兌換保證水平。香港貨幣市場保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元拆息穩定。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。
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