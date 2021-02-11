美國政府頒發許可，允許交易特定中國軍方公司的證券直至美東時間5月27日上午9:30。

MSCI指，根據上述許可，將可與特定中國軍方公司證券交易的限期延長至美東時間5月27日上午9:30。涉及的五間企業分別為中國廣核（1816）、中國化學、中國核電、中國重工、浪潮國際（0596）。

MSCI又指，了解美國國防部1月14日將更多公司加入其認定的中國軍方擁有或控制企業名單，鑒於這些公司可能受到影響，將在評估及分

析後並視外國資產控制辦公室的指引進一步發布有關通訊，說明處理方式。

美國國防部1月14日的企業名單包括，小米、中微半導體設備（上海）、籮筐技術、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技、大新華航空、中譯語通科技股份、中國航空集團、中國商用飛機。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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