人行今日進行1000億元人民幣（下同）7天期逆回購操作，今日有2500億元逆回購到期，單日淨回籠規模達1500億元， 是2020年10月9日以來最大。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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