上證低開1% 人行逆回購操作 淨回籠1500億元見3個月最多
文章日期：2021年1月28日 09:29
內地三大指數低開。上證綜指開報3534點，跌38點或1.08%；深證成指開報15169點，跌244點或1.59%；創業板指數開報3219點，跌61點或1.86%。
人行今日進行1000億元人民幣（下同）7天期逆回購操作，今日有2500億元逆回購到期，單日淨回籠規模達1500億元， 是2020年10月9日以來最大。
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