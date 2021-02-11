恒指低開382點 國泰跌5% 思摩爾跌4.7% 思捷跌15%
文章日期：2021年1月28日 09:25
恒指今早低開382點或1.31%，報28914點，成交金額129億元；國指今早低開131點或1.14%，報11519點。恒生科技指數開市報9564點，跌2.48%。
藍籌6隻升，40隻下跌，6隻無升跌。碧桂園（2007）升0.6%，報10.06元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.64%，報117.2元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.5%，報6.09元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；友邦（1299）跌2.76%，報97元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低80點。
恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）公布業績。恒隆集團開市報21.45元，無升跌；恒隆地產開市報21.4元，升0.23%。
金沙中國（1928）第四季虧損2.46億美元，經調整物業EBITDA為4700萬美元，按年跌94.2%。開市報31元，跌0.32%。
國泰（0293）發67.4億港元2.75%2026年到期的有擔保可轉換債券。開市報6.25元，跌5.16%。
思摩爾（6969）配股，及股東減持，作價74.4元，折讓約7%。開市報76.2元，跌4.75%。
銀行借貸條款不理想，思捷（0330）二供一集資7億。開市報0.85元，跌15%。
有線寬頻（1097）再尋求大股東永昇「泵水」2億元。開市報元，無升跌%。開市報0.06元，無升跌。
藥明生物（2269）發盈喜，料去年多賺逾65%。開市報108.4元，跌3.04%。