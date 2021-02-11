股價急挫，因早前Discord表示，由於WallStreetBets屢經警告仍繼續允許仇恨和歧視性內容發布，已決定從Discord移除其服務器及所有者。彭博引述電郵聲明報道，服務器被禁不是因為與GameStop或其他股票相關的財務欺詐，聲明指，「我們正在關注局勢發展，如果有關於非法活動的指控，我們會酌情與 當局合作」。

其後，在WallStreetBets Reddit頁面似乎被版主設置為不公開之後，GameStop股票擴大盤後跌幅，下跌35%。外電指，Reddit用戶大舉湧入WallStreetBetsNews論壇會員人數超過10萬人，外電引述消息指，「本論壇的版主已將其設置為不公開。只有版主或獲得批准的用戶才能訪問」。

除GameStop外，最近幾天急升的其他股票亦告下跌，包括 AMC Entertainment跌39%，Express 跌35%，Koss跌38%。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

港股ADR跌516點 美期、亞股向下 思摩爾配股 金沙第四季虧

鮑威爾：「一段時間」內不會收縮購債 疫苗、財策推升資產價格

避險情緒升溫 美股重挫 道指曾挫730點見3周最大跌幅 收市跌633點

美國聯儲局維持息口不變 並維持1200億美元購債規模