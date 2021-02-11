港股ADR跌516點 美期、亞股向下 思摩爾配股 金沙第四季虧蝕
文章日期：2021年1月28日 09:00
美股向下，港股ADR跌516點或1.8%，報28780點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.52%，折合報683.81元；阿里巴巴（9988）跌3.01%，折合報252.19元；小米（1810）跌2.67%，折合報28.76元；美團（3690）跌2.19%，折合報356.02元；匯控（0005）跌1.03%，折合報42.31元；建行（0939）跌1.37%，折合報5.98元。
美期向下，道期跌0.21%，標期跌0.48%，納期跌0.67%。日股現跌1.78%，韓股現跌1.67%，澳股現跌2.54%。
恒指、國指期貨及期權 (包括自訂條款指數期權)最後交易日/到期日。
今日焦點股份可留意：
金沙中國（1928）第四季虧損2.46億美元，經調整物業EBITDA為4700萬美元，按年跌94.2%。
國泰（0293）發67.4億港元2.75%2026年到期的有擔保可轉換債券。
思摩爾（6969）配股，及股東減持，作價74.4元，折讓約7%。
銀行借貸條款不理想，思捷（0330）二供一集資7億。
有線寬頻（1097）再尋求大股東永昇「泵水」2億元。
藥明生物（2269）發盈喜，料去年多賺逾65%。
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