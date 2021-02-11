美期向下，道期跌0.21%，標期跌0.48%，納期跌0.67%。日股現跌1.78%，韓股現跌1.67%，澳股現跌2.54%。

恒指、國指期貨及期權 (包括自訂條款指數期權)最後交易日/到期日。

今日焦點股份可留意：

恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）公布業績。

金沙中國（1928）第四季虧損2.46億美元，經調整物業EBITDA為4700萬美元，按年跌94.2%。

國泰（0293）發67.4億港元2.75%2026年到期的有擔保可轉換債券。

思摩爾（6969）配股，及股東減持，作價74.4元，折讓約7%。

銀行借貸條款不理想，思捷（0330）二供一集資7億。

有線寬頻（1097）再尋求大股東永昇「泵水」2億元。

藥明生物（2269）發盈喜，料去年多賺逾65%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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