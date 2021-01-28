鮑威爾稱，「關注撤出（寬鬆措施）這件事為時過早」，美國距離全面復蘇還有很長一段路，聯儲局將仔細做到明確溝通--確保當時機成熟，要像他說的那樣逐漸縮減資產購買時，不會有人感到意外。

股市方面，鮑威爾拒絕評論任何單只股票或股票市場的單日走勢，同時表示有關金融穩定的脆弱性總體而言是「溫和的」。鮑威爾認為，貨幣政策發揮作用，但疫苗的前景以及對額外財政刺激措施的預期一直是最近幾個月資產價格飆升的主要驅動力。

鮑威爾表示，「如果看看過去幾個月真正推動資產價格上漲的因素，那不是貨幣政策」，「低利率與資產價值之間的聯繫可能並不像人們想象的那麼緊密」。

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