不過中美關係顯出緩和跡象，美國將投資者交易中國涉軍公司證券的限期延長至5月27日，標普道瓊推遲將部分中國公司證券剔除，MSCI也宣布不執行周二公佈的剔除決定。

道指低開43點見頂，低位曾跌730點，跌2.36%，是2021年1月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.37%。

道瓊斯工業平均指數收跌633點，跌幅2.05%，報30303點。標普500指數收跌98點，跌幅2.57%，報3750點。納斯達克綜合指數收跌355點，或2.61%，報13270點。

聯合健康保險跌2.95%，報332.99美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低66點，而3M升6.08%，報186.65元，貢獻道指70點。

科技股方面，蘋果收市報142.06元，跌0.76%，谷歌母公司Alphabet收市報1818.94元，跌4.66%，亞馬遜收市報3232.58元，跌2.81%，Facebook收市報272.14元，跌3.51%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.16%，報402點。德國DAX指數收跌1.81%，報13620點；法國CAC 40指數跌1.16%，報5459點；英國富時100指數收跌1.31%，報6567點。

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