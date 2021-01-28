與12月聲明不同之處集中於疫情對經濟的影響。本月聲明指出，「最近幾個月，經濟活動和就業的復蘇步伐放緩，疲軟集中在受大流行病影響最嚴重的領域」；「經濟路徑將在很大程度上取決於疫情的發展，包括疫苗接種的進展」；「當前持續的公共衛生危機...對經濟前景構成相當大的風險」。

聲明指，儲局將使用全部工具來支持美國經濟，從而推動實現其充分就業和物價穩定的目標。

委員會力求在較長時期內實現充分就業和通脹達到2%。由於通脹持續低於這個較長期的目標，委員會將尋求實現通脹在一段時間內適度高於2%，以使長期通脹均值達到2%且較長期通脹預期依然牢牢錨定在2%。

委員會預計在實現這些目標之前將維持貨幣政策的寬鬆立場。

買債方面，儲局稱將至少以每月800億美元的規模增持美國國債，以及每月至少400億美元的規模增持機構抵押貸款支持證券，直至委員會充分就業和物價穩定的目標已取得重大的進一步進展。這些資產購買有助於促進順暢的市場運作並營造寬鬆的金融條件，從而支持信貸流向居民和企業。

最後，儲局稱在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續監測後續信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會將準備適當調整貨幣政策立場。委員會的評估將考慮廣泛的信息，包括公共衛生信息、勞動力市場狀況指標、通脹壓力與通脹預期指標，以及金融和國際動態。