相比下，其競爭對手快手科技將領先一步，將在2月5日於香港上市，融資約54億美元，將成為繼優步（Uber）後，全球規模最大的互聯網IPO。知情人士稱，字節跳動計劃在2021年加大對電子商務、搜尋及長視頻業務的投資。

字節跳動創立於2012年，其TikTok軟件已成為全球最受歡迎的視頻軟件之一，僅在美國就有超過1億用戶。去年底有消息稱，字節跳動於2020年在中國市場的廣告收入將至少達到1800億元人民幣（約2157億港元），當中約六成由內地的抖音貢獻，餘下主要來自今日頭條（20%）及視頻平台「西瓜視頻」（少於3%）。這意味字節跳動大部分收入來自內地。

諮詢服務公司R3的數據顯示，字節跳動早在2019年上半年就超越百度，成為中國第二大數碼廣告公司，佔中國數碼廣告總支出的23%。排首位的阿里巴巴，市場份額為33%。