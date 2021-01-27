tiktok母企去年膁70億美元 抖音快來港上市
文章日期：2021年1月27日 19:58
儘管面對美國前總統特朗普政府的打壓，且社交平台競爭愈趨激烈，但短視頻軟件抖音及其海外版TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）仍超額完成營收目標。彭博引述知情人士稱，字節跳動去年收入增長超過1倍至350億美元（約2730億港元），與Nike及可口可樂等跨國巨企相若。去年字節跳動的經營利潤增至約70億美元，相比2019年的經營利潤只有不到40億美元。消息稱，字節跳動尋求將部分業務，包括抖音在香港上市。經過去年底對上一輪融資後，字節跳動估值約1800億美元（約1.4萬億港元）。
相比下，其競爭對手快手科技將領先一步，將在2月5日於香港上市，融資約54億美元，將成為繼優步（Uber）後，全球規模最大的互聯網IPO。知情人士稱，字節跳動計劃在2021年加大對電子商務、搜尋及長視頻業務的投資。
字節跳動創立於2012年，其TikTok軟件已成為全球最受歡迎的視頻軟件之一，僅在美國就有超過1億用戶。去年底有消息稱，字節跳動於2020年在中國市場的廣告收入將至少達到1800億元人民幣（約2157億港元），當中約六成由內地的抖音貢獻，餘下主要來自今日頭條（20%）及視頻平台「西瓜視頻」（少於3%）。這意味字節跳動大部分收入來自內地。
諮詢服務公司R3的數據顯示，字節跳動早在2019年上半年就超越百度，成為中國第二大數碼廣告公司，佔中國數碼廣告總支出的23%。排首位的阿里巴巴，市場份額為33%。