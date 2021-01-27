截至去年12月底，市民使用「轉數快」繳付稅務局、差餉物業估價署和水務署的帳單服務，共錄得超過176萬宗繳費的紀錄，涉及金額超過21億元。去年12月起新增的4個政府部包括，公司註冊處、入境事務處、破產管理署及運輸署，相關部門也於指定繳費櫃枱及自助服務機已配置「轉數快」二維碼。政府目前接受以「轉數快」付款的政府部門增至7個。

許正宇更表示，政府正研究在政府網頁上使用需繳費的服務時利用「轉數快」繳費，最少七個政府部門已展開籌備工作。有關措施將涵蓋多個市民經常使用的服務，包括申請牌照和證明書、預約及登記服務等，預計可於明年起陸續推出。

許正宇更稱，政府去年10月推出「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃」以來，食環署共收到超過3500宗申請，另外亦有部分未有申請資助的檔戶已自行提供非接觸式付款方式。許正宇再引述食環署回覆表示，食環署已向轄下街市檔戶進行一系列推廣活動，包括整合服務承辦商服務計劃資料以供檔戶參考，安排承辦商的推廣人員作多次駐場講解。