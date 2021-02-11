本報統計本地11家大型及中型券商，暫時借出約1942.79億元快手孖展，加上昨日匯豐錄得1000億元，現共有約2900億元。快手公開發售集資額10.5億元，計券商及銀行孖展，超購279倍。

綜合本報統計及券商數據，各券商中，耀才借出364億元快手孖展，較昨日增28億元。輝立借出317億元，較昨日僅增2億元。富途借出303.79億元，較昨日增約139億元。信誠借出200億元，較昨日增20億元。凱基借出180億元，較昨日增20億元。

其他券商快手孖展保持不變，大華繼顯借出191億元，華泰借出120億元，英皇借出100億元，華盛借出75億元，第一上海借出68億元，時富借出24億元。

另外兩隻未盈利生科股方面，微創醫療（0853）拆分心通醫療錄得約310億元孖展。其中耀才借出80億元，富途借出75.66億元，信誠借出52億元，輝立借出41億元，英皇借出35億元，華泰借出21.8億元，時富借出5億元。共計310.46億元。心通公開發售集資額2.51億元，僅計券商孖展，超購123倍。

基因檢測股貝康醫療（2170）則錄得107.21億元孖展，該股公開發售集資額1.82億元，計券商及銀行孖展，超購58倍。其中，輝立借出45億元，大華繼顯借出26億元，耀才借出20億元，信誠借出10億元，富途借出6.21億元。

快手及心通醫療將於本周五（29日）中午12時截止招股，貝康醫療則將於下周一（2月1日）截止招股。

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