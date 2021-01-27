日清贊助本地網球運動員王康怡 為期兩年
文章日期：2021年1月27日 17:18
日清食品（1475）宣布贊助本地網球新星王康怡，由本年的1月開始為期兩年。日清食品執行董事及董事長兼首席執行官安藤清隆形容，「飲食和運動是健康的兩大軸心」，為此日清食品多年來一直參與推動香港的體育活動，對推廣本地青少年網球發展尤其積極。
王康怡則表示，高興能夠再次與日清食品合作，感謝日清食品多年來對本地青少年網球賽的支持。她形容，日清食品提供的2年贊助為她打了一支強心針，相信能發揮更大潛能贏取佳績，亦讓其可以更放心以全職運動員身份參與國際賽事。
今年19歲的王康怡為全職業網球運動員，目前正致力爭取在國際女子網球協會首50名的世界排名，贏取更多大滿貫的殊榮，以取得奧運資格代表香港出戰。
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