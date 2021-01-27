王康怡則表示，高興能夠再次與日清食品合作，感謝日清食品多年來對本地青少年網球賽的支持。她形容，日清食品提供的2年贊助為她打了一支強心針，相信能發揮更大潛能贏取佳績，亦讓其可以更放心以全職運動員身份參與國際賽事。

今年19歲的王康怡為全職業網球運動員，目前正致力爭取在國際女子網球協會首50名的世界排名，贏取更多大滿貫的殊榮，以取得奧運資格代表香港出戰。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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