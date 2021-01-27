但他警告，環球股市在持續的低利率環境下已連續兩年顯著上升，偏高的估值能否持續仍是未知之數。超低利率同時也對外匯基金大量持有的債券投資帶來很大的挑戰，因爲低利率一方面令債息收入大打折扣，另一方面在市況動盪時，債息下跌(即債價上升)的空間會非常有限，大大削弱一般股債組合分散風險的功能。更壞的情況是假如長期低息及多國大規模的財政刺激措施在未來使通脹升溫，觸發債息急升，令環球資產市場出現較大調整，更會對外匯基金的估值造成下調壓力。

他強調，未來一年環球投資環境仍會複雜多變，金管局會小心謹慎地管理外匯基金，繼續保持靈活性、作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，以應付可能出現的金融動盪，並確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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