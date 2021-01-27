3香港於26家豐澤門市設「店中店」 可處理大部分客戶服務
文章日期：2021年1月27日 17:01
和記電訊（0215）旗下的3香港宣布進駐全港26間的豐澤門店，推出「店中店」計劃，旨在推行全方位5G智慧生活模式。和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，是次合作是借豐澤網絡，增加3香港銷售點和網絡。古星輝更表示，今次的合作達致協同效應，互相開拓新客源情況下，推動5G智慧生活及智能家居產品的應用。客戶可於豐澤門市處理大部分的3香港客戶服務，如上台，交月費及升級服務等。他表示，於豐澤門市推出獨有的優惠，包括申請240元的5G月費計劃，客戶最高可獲高達2.1萬元豐澤現金券。
豐澤董事總經理區文慧則表示，目前「店中店」計劃已覆蓋全港18區，未來會視乎市場反應，考慮是否再增加「店中店」數量，合作於農曆新年前推出，認為今年港人留港過年會有所帶動銷售。區文慧更表示，豐澤分店設置於多個民生區，去年受惠港人居家抗疫，帶動影音及家電產品的銷量。
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