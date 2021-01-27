豐澤董事總經理區文慧則表示，目前「店中店」計劃已覆蓋全港18區，未來會視乎市場反應，考慮是否再增加「店中店」數量，合作於農曆新年前推出，認為今年港人留港過年會有所帶動銷售。區文慧更表示，豐澤分店設置於多個民生區，去年受惠港人居家抗疫，帶動影音及家電產品的銷量。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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