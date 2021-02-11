港股跌93點 連跌2個交易日 騰訊守住700元
文章日期：2021年1月27日 16:30
港股表現反覆，午後走勢回軟，收市跌93點或0.32%，收報29297點，成交額2551億元，連跌2個交易日；國指報11651點，跌44點或0.38%；恒生科技指數跌159點或1.6%，報9807點。
ATMX個別走，騰訊（0700）險守700元，埋單跌2.4%，報701.5元；阿里巴巴（9988）向上，收報269元，升2.6%；美團（3690）跌3.9%，報364元；小米（1810）跌2.8%，報29.55元。
藍籌中以吉利（0175）表現最差，挫逾半成，報31.7元；中海油（0883）表現最強，逆市升6%。
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