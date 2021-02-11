ATMX個別走，騰訊（0700）險守700元，埋單跌2.4%，報701.5元；阿里巴巴（9988）向上，收報269元，升2.6%；美團（3690）跌3.9%，報364元；小米（1810）跌2.8%，報29.55元。

藍籌中以吉利（0175）表現最差，挫逾半成，報31.7元；中海油（0883）表現最強，逆市升6%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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